الفتح: ستنقلب النتائج في الديوانية لو حدث هذا الأمر - عاجل

2021/11/27 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادي في تحالف الفتح عن وجود مايقارب ٢٠٠ طعنا مقدم ضد محطات تاخر اغلاقها.

وقال النائب السابق والقيادي في تحالف الفتح عزيز المياحي لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك اكثر من ١٦٠ محطة في محافظة الديوانية قدم طعن بها لتأخر وقت اغلاقها المحدد اضافة لطعون بمحطات اخرى".

واضاف انه " سبق وان اصدرت الهيئة القضائية قرار بابطال اصوات هذه المحطات في بابل لذلك نتوقع قرار مماثل سيصدر في محطات الديوانية ".

وتابع: "لو صدر هذا القرار فان نتائج الانتخابات في الديوانية ستنقلب عن المعلنة".

واكمل المياحي ان "اساس العملية الديموقراطية هي الانتخابات النزيهة ، فمن الضروري ضمان اعادة الثقة بهذه العملية والا فان العملية السياسية والديموقراطية ستكون في مأزق ".

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