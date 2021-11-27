اطلاق عملية امنية واسعة في جزيرة الخالدية بالانبار

2021/11/27 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اطلقت قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي عملية امنية واسعة في جزيرة الخالدية ، من محورين وبمشاركة ثلاثة الوية ، لتفتيشها وملاحقة عناصر داعش الارهابي ./انتهى9

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