وزارة النقل تنفذ رحلتها الرابعة لاجلاء عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

2021/11/27 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل فجر اليوم "السبت" عن انطلاق رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد ، لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مدير عام الشركة عباس عمران : " ان هذه الرحلة الاستثنائية نقل خلالها نحو (420) مواطنا عراقيا بعد استحصال الموافقات الرسمية ".يذكر ان اجمالي عدد الذين تم اجلاؤهم خلال الرحلات الاربع التي سيرها الناقل الوطني بلغ (1,458) مواطنا عراقيا.ومن المتوقع تسجيل زيادة ، لاسيما مع قرب تنفيذ رحلات اجلاء اخرى بعد استكمال موافقاتها الرسمية./انتهى9

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