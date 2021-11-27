2021/11/27 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن رواية"قلوب لمدن قلقة"إعداد :أسامة وجيه منصور2010جامعة النجاح الوطنيةكلية الدراسات العلياقسم اللغة العربية بـــين يـــــدي الــــروايةتدور أحداث الرواية حول قصة حب عبر الانترنت بين شاب فلسطيني اسمه محمد يبلغ من العمر ثلاثين عاما يعمل مدرسا ويعيش وسط مجتمع قروي محافظ، و امرأة يهودية، عربية الأصل تبلغ من العمر 50 عاما، واسمها داليا.



يتعرف الشاب على المرأة م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة اليهود في رواية -قلوب لمدن قلقة- دينا سليم حنحن - دينا سليم حنحن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة اليهود في رواية -قلوب لمدن قلقة- دينا سليم حنحن - دينا سليم حنحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).