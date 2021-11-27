المرأة في فكر رفاعة الطهطاوي - فهد المضحكي

2021/11/27 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي المتأمل لكتابات المفكرين والأدباء العرب المحدثين حول المراة شعر وكأن الفكر العربي يعاني من تناقضًا حادًا بين العقل والشعور.



فعندما يحتكم المفكر إلى عقله، ويترك جانباً ماورثه من معتقدات وعرف وتقاليد، وما شاب عليه من أفكار وممارسات، فهو لابد أن يشعر بما تعانيه المراة العربية من غبن شديد، ويبدأ في المطالبة بمساعدتها على استراداً حقوقها.



أما حينما يظل الكاتب العربي أسيرًا لمشاعره يبدأ كما كتبت الكاتبة ......





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