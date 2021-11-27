احتجاجات تطالب حكومة كتالونيا بقطع صلاتها مع إسرائيل

2021/11/27 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت منظمة الحق الفلسطينية الحقوقية وعدة منظمات كتالونية مناصرة لفلسطين، حكومة إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا بقطع صلاتها مع إسرائيل.

ونددت المتحدثة باسم منظمة الحق آسيل الباجه بـ”هجمات” إسرائيل على 6 منظمات فلسطينية غير حكومية عقب أن وصفتها وزارة الدفاع من هذا البلد بأنها “إرهابية”.

وأوضحت أنه “هجوم” على “المجتمع الدولي” و”دليل” لـ”يتحرك” باقي العالم وينهي “إفلات إسرائيل من العقاب”.

وشاركت المتحدثة باسم هذه المنظمة الفلسطينية في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا في مؤتمر صحفي في برلمان إقليم كتالونيا بجانب نواب من قوى اليسار وانفصاليين كتالونيين.

وتدفع حركة “المقاطعة وتصفية الاستثمارات والعقوبات” الموالية للفلسطينيين اقتراحاً ليبحث في البرلمان الكتالوني، ويحظى حتى الآن بدعم عدد من هذه القوى السياسية ويطالب الحكومة الإقليمية بـ”إلغاء” اتفاقياتها مع إسرائيل.

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