2021/11/27 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، القبض على ٣ أشخاص بحوزتهم سلاح غير مرخص في العاصمة.وقالت نجدة بغداد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن ” دوريات نجدة الزهور التابعة الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 مخالفين للقانون ببغداد و42 مطلوباً في بابل المركز الخبري الوطني.

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