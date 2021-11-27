أردوغان يؤكد مواصلة خفض الفوائد: لن ندعها تسحق الشعب

2021/11/27 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستواصل خفض الفوائد مشيرا إلى أن أنقرة لن تسمح للفوائد بـ"سحق" الشعب

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