طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وأجواء غائمة في معظم المدن

2021/11/27 | 09:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، السبت، تقريرا مفصلا بحالة الطقس المتوقعة في العراق خلال الساعات المقبلة.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، أن "الطقس معتدل ودرجات الحرارة مستقرة عند حدودها الطبيعية".

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