2021/11/27 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت استقالة رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون (54 عاما)، الأربعاء الماضي، بحالة من الشكوك و"عدم اليقين السياسي"، بعد 7 ساعات فقط على تعيينها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة رئيسة وزراء السويد التي استمرت في منصبها 7 ساعات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة رئيسة وزراء السويد التي استمرت في منصبها 7 ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).