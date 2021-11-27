بيان حكومي جديد حول اجلاء العراقيين العالقين بين بيلاروسيا وبولندا

2021/11/27 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، السبت، تسيير رحلتها الرابعة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنها "اطلقت فجر اليوم رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".

وأوضح مدير عام الشركة عباس عمران أن "هذه الرحلة الإستثنائية نقل من خلالها نحو (420) مواطن عراقي بعد إستحصال الموافقات الرسمية"، لافتاً إلى "تسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للوافدين إستناداً لتوجيهات معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي الذي يتابع بشكل تفصيلي عملية الأجلاء".

وذكر البيان أن "إجمالي أعداد الذين تم إجلائهم خلال الرحلات الأربعة التي سيرها الناقل الوطني بلغ (1,458) مواطن عراقي ومن المتوقع تسجيل زيادة في هذه الأعداد لاسيما مع قرب تنفيذ رحلات إجلاء اخرى بعد إستكمال موافقاتها الرسمية".

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