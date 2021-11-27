متنبئ جوي: منخفض مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يؤثر على هذه المناطق في العراق

2021/11/27 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم السبت، تأثر المناطق الشمالية من البلاد، بمنخفض جوي في تركيا، يزيد من فرص هطول الأمطار، في حين يستمر استقرار الاجواء في المناطق الوسطى والجنوبية.وقال التميمي، في نشرة جوية حول تحديثات حالة الطقس، إن “المرتفع الجوي الجاثم فوق الجزيرة العربية سيطول مكوثه خلال الفترة المقبلة ولمدة ٧ ايام […]

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