2021/11/27 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن نقيب المحامين ضياء السعدي، السبت، أن المحكمة الاتحاديَّة العليا ستنظر في الأول من كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستورية “حل البرلمان لنفسه” بعد أن تم تأجيلها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى عدم دستورية حل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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