2021/11/27 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، ونظيرته الإيطالية ماريا كريستينا ميسا، اليوم السبت، على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين البلدين.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ، عقد اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما مع نظيرته الإيطالية ماريا كريستينا ميسا واتفقا على مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون العلمي بين البلدين".

وأكد الوزيران، خلال الاجتماع "أهمية التعاون بين بغداد وروما على الصعيد العلمي والأكاديمي وتنمية اتجاهات التبادل الثقافي من خلال برامج مدروسة تحقق أهدافها ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان".

واتفق الطرفان، على "مذكرة تفاهم تتضمن محاور عدة منها: برامج التوأمة بين المؤسسات الجامعية والزمالات الدراسية والبحثية والإشراف المشترك فضلا عن تنمية بيئة التنسيق والتفاهم لبلورة الأنشطة العلمية والمؤتمرات العلمية التخصصية".

وأعرب وزير التعليم العالي، عن "حرص الجامعات العراقية على تطوير حضورها التنافسي في التصنيفات العالمية وتعزيز مؤشرات السمعة الأكاديمية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة".

بدورها، رحبت وزيرة التعليم الايطالية بـ"هذا الانفتاح والاهتمام بصياغة المشاريع المشتركة بين الطرفين على وفق الأهداف التي تنشدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لدى البلدين الصديقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيطاليا يتفقان على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيطاليا يتفقان على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).