في روما .. وزير التعليم ونظيرته الايطالية يتفقان على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي

2021/11/27 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ونظيرته الايطالية ماريا كريستينا ميسا على مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون العلمي بين البلدين.واكدا خلال اجتماع في العاصمة الايطالية روما بحضور سفيرة العراق في ايطاليا صفية طالب السهيل ، اهمية التعاون بين بغداد وروما على الصعيد العلمي والاكاديمي وتنمية اتجاهات التبادل الثقافي من خلال برامج مدروسة تحقق اهدافها ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان.وتم الاتفاق ، بحسب بيان للوزارة ، على مذكرة تفاهم تتضمن محاور عدة منها برامج التوأمة بين المؤسسات الجامعية والزمالات الدراسية والبحثية والاشراف المشترك ، و تنمية بيئة التنسيق والتفاهم لبلورة الانشطة العلمية والمؤتمرات العلمية التخصصية.واعرب وزير التعليم عن حرص الجامعات العراقية على تطوير حضورها التنافسي في التصنيفات العالمية وتعزيز مؤشرات السمعة الاكاديمية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة.ورحبت وزيرة التعليم الايطالية بهذا الانفتاح والاهتمام بصياغة المشاريع المشتركة بين الطرفين على وفق الاهداف التي تنشدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لدى البلدين ./انتهى9

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