اهالي ضحايا قرية الرشاد في ديالى يتظاهرون للمطالبة بتنفيذ وعود الحكومة

2021/11/27 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر اهالي ضحايا قرية الرشاد في قضاء المقدادية في محافظة ديالى للمطالبة بتنفيذ الوعود الحكومية لهم .وقطع المتظاهرون طريق بعقوبة - خانقين ، قرب منطقة الهارونية ، لمطالبة الحكومة المركزية بتنفيذ وعودها التي تتلخص بزيارة الكاظمي لعوائل الشهداء وكشف هوية الجناة في المجزرة وضمان حقوق ذوي الشهداء والجرحى"./انتهى

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