تحليل.. هل

2021/11/27 | 10:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: من يتابع أخبار الاقتصاد ويقرأ في عالم المال والأعمال ولاسيما في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي ما زالت مستمرة بتوابعها والتي ظهرت في جنوب أفريقيا بالأمس ودفعت الأسواق العالمية للهبوط الحاد يجد أن هناك فرص بأسواق الأسهم لتنمية …

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