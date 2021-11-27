لماذا مقاومة الأطفال لفيروس كورونا أفضل من البالغين؟

2021/11/27 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسأل مذيع CNN جون بيرمان الدكتور أنتوني فاوتشي حول معززات لقاح فيروس كورونا للأطفال والمراهقين بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، لكن فاوتشي لم يرجح ذلك وقال إن صغار السن لديهم استجابة مناعية أفضل وأقوى بكثير من كبار السن.

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