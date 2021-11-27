2021/11/27 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما مع نظيرته الإيطالية ماريا كريستينا ميسا، واتفقا على مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون العلمي بين البلدين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم علمية المركز الخبري الوطني.

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