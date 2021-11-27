الرافدين يعلن عدد الحسابات المفتوحة من المواطنين في الشهر الماضي

2021/11/27 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عدد الحسابات المفتوحة من المواطنين في الشهر الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الأول الماضي بلغت 4326 حساب توفير وجارياً بالدينار والدولار".وأضاف أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى وصلت الى 1234 حساباً جارياً بالدينار والدولار في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين 3092 حساباً بالدينار والدولار"، مشيراً الى أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته ،وذلك بفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار وللراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط".

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