سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة المحلية لهذا اليوم

2021/11/27 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم السبت، (27 تشرين الثاني 2021)، حسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,850

السعر في اغلب الصيرفات

شراء 147,500

بيع 148,250

وكانت أسعار الصرف ليوم أمس على النحو الآتي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,875

السعر في اغلب الصيرفات

شراء 147,500

بيع 148,250

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