مستشار الكاظمي يكشف عن زيادة يومية في انتاج النفط العراقي

2021/11/27 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، ان تعزيز العرض وانفتاح دول أوبك بعرض إضافي مكن العراق من إنتاج 400 ألف برميل إضافية من إجمالي إنتاجه الذي يزيد على 4 ملايين برميل نفط يوميا.

وذكر صالح في تصريح صحفي، اليوم (27 تشرين الثاني 2021)، ان "هناك دورة أصول نفطية ما زالت تصب في مصلحة البلدان المنتجة للنفط والتي تؤشرها الارتفاعات المستمرة في أسعار موارد الطاقة، ويتلازم أسعار النفط ونموها المتسارع مع عودة النمو في الاقتصاد العالمي والطلب العالي على النفط الخام لبناء وتجديد مختلف المخزونات التي تراجعت إثر انغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور النشاط الاقتصادي الدولي تحديداً في العام 2020 بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أن "قيام الولايات المتحدة بتحرير جزء من مخزوناتها النفطية يأتي لتقوية عرض النفط واستقرار الأسعار في ظروف نمو ما زالت بطيئة في الناتج المحلي الاجمالي هنا وهناك، إذ ترى البلدان الصناعية أن الارتفاعات في نمو أسعار النفط التي أخذت تفوق النمو الاقتصادي فيها ستؤدي لا محالة الى حالة خطيرة من الركود التضخمي Stagflation في قادم الأيام وتحاول احتواء الأسعار النفطية بالحدود التي تقلل من تعاظم فائضات الطلب أو فجوة الطلب في سوق النفط العالمية الراهنة".

واوضح، انه "وعلى الرغم مما تقدم، فما زال التوتر المستمر بين القوى العظمى المنتجة والمستهلكة للنفط لاعبا مهما في تقرير سياسات الطاقة في العالم، فمنذ اندلاع الحرب التجارية بين اميركا والصين في عهد الرئيس دونالد ترامب في العام 2018 والتي بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي في 22 آذار/مارس من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجاً أمريكياً أشهرها فول الصويا".

وتابع،انه "يمكن القول ومن وجهة النظر الشخصية إن ثقلاً في المعادلة النفطية بين الدولتين اللتين تشكلان مقدمة الاقتصاد العالمي في الناتج المحلي الاجمالي والنفوذ التجاري والاستثماري الدولي (الولايات المتحدة والصين) يقتضي النظر اليه، إذ سيبقى تعاظم أسعار النفط يصب استراتيجيا في مصلحة الولايات المتحدة لكونها أكبر منتج للنفط في العالم وبمقدورها إنتاج 14 مليون برميل نفط خام يوميا، في حين تعد الصين من أكبر البلدان المستوردة للنفط في العالم وتستهلك قرابة 14 مليون برميل نفط يومياً جلَّه مستورد".

وأردف بالقول: "إذ ستبقى أسعار النفط هي بيضة القبان بين أكبر المنتجين (أميركا) وبين أكبر المستهلكين (الصين) في لعبة الحرب التجارية بينهما ،وسيبقى النفط بمثابة السلعة السياسية والاستراتيجية الأولى في العالم وإحدى أدوات النفوذ داخل الاقتصاد العالمي التي لا يمكن التفريط بأسعاره بسهولة، لذا فتدخل الولايات المتحدة بعرض جزء من مخزوناتها الاحتياطية جاء بعد تعزيز العرض وانفتاح دول أوبك بعرض إضافي والذي مكن العراق على سبيل المثال من إنتاج 400 ألف برميل إضافية من إجمالي إنتاجه الذي يزيد على 4 ملايين برميل نفط يوميا".

ولفت إلى أن "جميع ذلك يصب في إحداث استقرار وتوازن في سوق الطاقة بما يتناسب والنمو المرغوب في الاقتصاد العالمي واستقراره وتجنب ظواهر خطيرة مثل (الركود التضخمي) المشار إليه آنفا بفعل تكاليف الطاقة المستمرة الارتفاع في العالم جراء فجوة الطلب على موارد الطاقة".

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