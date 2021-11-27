الحشد يعالج عبوتين ناسفتين في جزيرة الخالدية بالأنبار

2021/11/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

عالجت مفارز مكافحة المتفجرات للواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عبوتين ناسفتين في جزيرة الخالدية بالأنبار.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكافحة المتفجرات للواء الثاني بالحشد الشعبي، عالجت عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر داعش في جزيرة الخالدية في الانبار".

وأضاف البيان، أنه "تم معالجة العبوتين الناسفتين بشكل آمن، فيما تواصل القوات تقدمها ضمن عملية تفتيش جزيرة الخالدية لتأمينها من فلول داعش".

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