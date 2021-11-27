النصر يوضح حقيقة لقاء العبادي بالمرجع السيستاني في النجف

2021/11/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح ائتلاف النصر، اليوم السبت، حقيقة الانباء التي تحدثت حول لقاء رئيسه حيدر العبادي، بالمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "نوضح للرأي العام بأن ما يتم تداوله من أخبار تخص تحركات حيدر العبادي سواء المتصلة بطلب لقاء سماحة المرجع الأعلى أم بخبر ترأس وفد لزيارة الأمم المتحدة".

وأضاف أن "تلك الأخبار هي غير صحيحة بالمطلق"، مشيراً إلى أن "التغطية لتحركات ومساع ومواقف الدكتور العبادي كافة تُنشر من خلال مواقعه الاعلامية الرسمية".

وأكد الائتلاف في بيانه أن "جهد الدكتور العبادي كان وسيبقى منصباً على وحدة الصف الوطني وتلافي الأزمات المهددة لاستقرار الوطن".

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