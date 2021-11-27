طقس اليومين المقبلين متباين بين الصحو والغائم بدرجات حرارة عشرينية

2021/11/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم جزئيا والغائم بدرجات حرارة عشرينية .وذكر بيان للهيئة "ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية معتدلة السرعة وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ،و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم 10 مئوية والعظمى 25 مئوية ، وفي البصرة وميسان تصل درجة الحرارة العظمى الى 27 مئوية .واضاف البيان :" ان طقس الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، في حين سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

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