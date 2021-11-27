عالية نصيف تطالب بايقاف عقد الجوازات فوراً.. وتؤكد: يتضمن هدراً يتجاوز 500 مليون دولار

2021/11/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالبت المرشحة الفائزة بالانتخابات عالية نصيف الادعاء العام بالتدخل فوراً ومنع ابرام عقد اصدار جوازات السفر الذي سيتسبب بهدر كبير في المال العام يتجاوز 500 مليون دولار، بالاضافة الى جعل كلفة تجديد الجواز 50 دولاراً بدلاً من 30 الف دينار .وقالت في بيان اليوم :" ان شخصاً مهماً جداً في الحكومة، بضغط من كتلة سياسية كبيرة ، يسعى لتمرير عقد اصدار جوازات سفر لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وسيكون سعر الجواز 50 دولارا بدلاً من 30 الف دينار، علما ان الهدر بالمال العام في هذا العقد يتجاوز الـ 500 مليون دولار، وهذا الهدر يزيد عما حصل في عقد الميتسوبيشي " ، مشيرة الى " ان الشركة التي سيتم التعاقد معها ستكون مسؤولة عن اصدار الجواز والفيزا ".وبينت نصيف:" ان وزارة التخطيط اشرت ، بكتاب رسمي ، وجود مخالفات رسمية وقانونية في هذا العقد وهدر بالمال العام، وهناك تهديدات بعزل اي مسؤول في وزارة الداخلية من منصبه في حال قيامه بعرقلة ابرام العقد " ، مبينة أنه :" غداً في العاشرة والنصف صباحاً سيتم توقيع العقد رغم رأي وزارة التخطيط بانه يتضمن مخالفات قانونية وهدراً بالمال العام ".وشددت على " ضرورة تدخل القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وإيقاف هذا العقد فوراً وفتح تحقيق حوله، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً للجهات المذكورة منذ تاريخ نشره في وسائل الاعلام "./انتهى9

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