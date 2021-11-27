2021/11/27 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي علي البياتي، السبت، تأثر المناطق الشمالية من البلاد، بمنخفض جوي في تركيا، يزيد من فرص هطول الأمطار، في حين يستمر استقرار الاجواء في المناطق الوسطى والجنوبية.وقال البياتي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



منخفض مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يؤثر على هذه المناطق المركز الخبري الوطني.

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