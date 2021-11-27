فاوتشي: متحوّر

2021/11/27 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهد الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة المزيد عن المتحور الجديد من فيروس كورونا B.1.1.529 الذي اكتشف في جنوب أفريقيا، بسرعة.وقال فاوتشي إن "لا مؤشرات" لديهم على وجود

إصابات بالمتحور B.1.1.529 في الولايات المتحدة الأمريكي.

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