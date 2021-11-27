زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزيرة كريت في البحر المتوسط

2021/11/27 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان ، أن "زلزالا بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضرب جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط في الساعة 08.14 ".

وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 6.15 كليومتراً".

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