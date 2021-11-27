باحث متخصص يكشف معلومات صادمة عن متحورة كورونا الجديدة ويقدم نصيحتين

2021/11/27 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر الباحث عمار الخميسي، من خطورة السلالة الإفريقية الجديدة، داعيا إلى الإسراع في تلقي اللقاحات والعودة لارتداء الكمامات.

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وقال الخميسي في حوار عبر "الشرقية نيوز" تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، إن "هذه السلالة تضم 32 طفرة في الغشاء البروتيني الخارجي، أي تم تغيير شكل الفيروس الخارجي بصورة كاملة، فضلا عن تغيير شفراته الوراثية التي تعاملنا معها في وقت سابق".

وأوضح أن "السلالات التي عرفناها خلال هذا العام او العام الماضي لم تتجاوز الـ7 طفرات، بالتالي نحن إزاء متغير جديد".

وأضاف، "علينا الالتزام باللقاحات التي يمكن ان تحمينا بنسبة 50-60%، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبها عدد كبير من التحورات بأنها "مقلقة" وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.

وأضافت المنظمة في بيان (26 تشرين الثاني 2021)، إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسماً بالحرف اليوناني أوميكرون.

ومع ظهور متحورة جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تغلق إذ قررت دول أوروبية عدة الجمعة تعليق الرحلات الجوية من هذا البلد بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا.

وأعلن اكتشاف المتحورة الجديدة التي قد تكون معدية جدا في جنوب إفريقيا الخميس.



كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في اسرائيل.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها.



كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الاعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية واليها.

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