2021/11/27 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة ميرك الأميركية للأدوية وشريكتها "ريدج باك" بيانات، الجمعة، تظهر أن الدواء التجريبي لعلاج كورونا، كان أقل فعالية مما توقعته التجارب السريرية المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج "غير مبشرة" لدواء مضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج "غير مبشرة" لدواء مضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).