بيان من الخلية حول تفجير مسيطر عليه في بغداد

2021/11/27 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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تنوية...

سيكون هناك تفجير مسيطر عليه ضمن العاصمة بغداد لاعتدة مختلفة تم ضبطها في وقت سابق من قبل تشكيلات ووحدات الفرقة ١٧ ....



لذا اقتضى التنويه..

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٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢١

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