تايلند تستعيد مركزها الثاني بتصدير الرز عالميًا بعد ان استورد العراق منها 18% من حاجته

2021/11/27 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تقترب تايلند من استعادة مركزها الثاني بتصدير الرز عالميًا بعد أن اشترى العراق منها اكثر من 180 الف طن منها بعد توقف العراق عن التعامل مع تايلند لشراء الرز منذ نحو 7 سنوات.

وذكرت منصة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس”، أن “صادرات الأرز الشهرية في تايلاند نمت للشهر الخامس على التوالي في تشرين الأول الماضي، ما يضع البلاد على مسافة قريبة من استعادة لقبها كثاني أكبر مصدر للرز في العالم في عام 2021”.

وأضافت المنصة، أن “عودة العراق إلى السوق التايلندية لشراء الرز بعد توقف دام سبع سنوات، قرب تايلند من استعادة مركزها كثاني أكبر مصدر للرز بالعالم”، مبينة أن “العراق استورد 180 ألفاً و885 طناً من الأرز التايلاندي في عام 2021”.

وأوضحت أن “السبب الرئيسي لارتفاع الطلب على الرز التايلندي من قبل العراق هو قيام الحكومة العراقية بنقل مسؤوليات توريد الرز إلى شركة تدعى العويس في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت أكثر انفتاحًا على أصول الرز من خارج الأمريكيتين”.

وتنتج تايلند اكثر من 20 مليون طن من الرز سنويًا، فيما تقارب صادراتها الـ8 مليون طن، مايعني ان العراق استورد قرابة 2% من صادرات تايلند من الرز.

ويستورد العراق كميات كبيرة من الرز لسد حاجة البطاقة التموينية في العراق التي تم تطبيقها منذ عام 1991، والتي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين.

وبينما يستهلك العراق قرابة مليون طن من الرز سنويًا، فأن انتاج العراق من الرز خلال الموسم الاخير بلغ اكثر من 260 الف طن، وهو مايمثل قرابة 26% من حاجة العراق لاستهلاك الرز، فيما استورد اكثر من 180 الف طن من تايلند وهو مايمثل اكثر من 18% من حاجة العراق للرز سنويًا.

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