الصين تحتجز وفد أمني عراقي

2021/11/27 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجانب الصيني مصر على حجر الوفد 21 يوما في الفندق.

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