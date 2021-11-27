2021/11/27 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذ عملية أمنية شمال غرب بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء 31 ضمن قيادة عمليات صلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا داعش شمال غرب بيجي المركز الخبري الوطني.

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