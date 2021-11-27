الموارد: أتخذنا إجراءات مهمة لتفادي مشكلة نقص المياه العذبة

2021/11/27 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت وزارة البيئة والموارد المائية، السبت، على تحذيرات البنك الدولي من انخفاض نسبة المياه العذبة في العراق بنسبة 20% في عام 2025، مبينة أنها تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي المشكلة.وقال […]

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