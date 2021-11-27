2021/11/27 | 11:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية شمال غرب بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية شمال غرب بيجي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية شمال غرب بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).