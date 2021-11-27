2021/11/27 | 11:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية الأوروبية تحظر نشاط شركة طيران روسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية تحظر نشاط شركة طيران روسية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية تحظر نشاط شركة طيران روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).