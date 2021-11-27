2021/11/27 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش هذه التصريحات تنسجم مع تصريحات سابقة لقائد الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وهي إن كانت تُعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ومباركته لأعمال المقاومة في الضفة ووعيده بالرد على أي استهداف إسرائيلي لقادة المقاومة وتنديده بالتنسيق الأمني في الضفة، إلا أنها تستدعي الملاحظات التالية :1- كان الأمين العام واضحاً وصادقاً ومعبراً عن تخوفات الكثيرين من الشعب الفلسطيني من أن كل ما يقال عن تسهيلات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات على مقابلة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي مع قناة الميادين يوم 24 فبراير الجاري - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحظات على مقابلة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي مع قناة الميادين يوم 24 فبراير الجاري - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).