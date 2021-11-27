خلية الإعلام الأمني تنوه إلى تفجير مسيطر عليه في بغداد

2021/11/27 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنبيهاً بشأن تفجير مسيطر عليه في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، انه “سيكون هناك تفجير مسيطر عليه ضمن العاصمة بغداد لاعتدة مختلفة تم ضبطها في وقت سابق من قبل تشكيلات ووحدات الفرقة 17 لذا اقتضى التنويه”.

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