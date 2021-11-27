2021/11/27 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الهجرة والمهجرين ، السبت، استقرار اوضاع الاسر النازحة في مخيمات اقليم كردستان والبالغ عددها 36 الف اسرة ضمن 26 مخيما، وعدم تأثرها باحداث التظاهرات الاخيرة، فيما اشارت الى ان قلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تطمئن بشأن أوضاع النازحين في كردستان: لن تتأثر بالتظاهرات المركز الخبري الوطني.

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