الحشد يعالج عبوتين ناسفتين في جزيرة الخالدية

2021/11/27 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عالجت مفارز مكافحة المتفجرات للواء الثاني بالحشد الشعبي عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر داعش في جزيرة الخالدية في الانبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم معالجة العبوتين الناسفتين بشكل […]

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