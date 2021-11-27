"اكتشاف رائع".. فسيفساء رومانية نادرة وُجدت في مزرعة بريطانية لأول مرة

2021/11/27 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اكتشاف رائع وفريد من نوعه، تم العثور على فسيفساء رومانية نادرة بمزرعة بريطانية لأول مرة..إليك التفاصيل!

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