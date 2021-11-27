الإنتربول تدافع عن استقلاليتها بعد انتخاب رئيسها الإماراتي

2021/11/27 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة، عن استقلالية منظمة التعاون بين أجهزة الشرطة في العالم، بعد انتخاب لواء إماراتي متهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب"، رئيسا لها.

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