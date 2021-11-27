2021/11/27 | 11:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرادت الوصول إلى خطيبها.. الكشف عن هوية كردية عراقية غرقت ببحر المانش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 11:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرادت الوصول إلى خطيبها.. الكشف عن هوية كردية عراقية غرقت ببحر المانش) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرادت الوصول إلى خطيبها.. الكشف عن هوية كردية عراقية غرقت ببحر المانش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).