الكشف عن عقد يتضمن هدراً بالمال العام يتجاوز 500 مليون دولار

2021/11/27 | 11:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدر بالمال العام في هذا العقد يتجاوز الـ 500 مليون دولار.

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