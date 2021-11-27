2021/11/27 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التلقيح في البلاد بلغت 30% من الفئة المستهدفة، وفيما أكدت أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من الجائحة، أوضحت أنه لا يمكن مواجهتها إلا بتلقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العراقية تحدد شرط الوصول للمناعة المجتمعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحدد شرط الوصول للمناعة المجتمعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحدد شرط الوصول للمناعة المجتمعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).