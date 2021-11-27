نفط البصرة تعلن صرف مبالغ مالية لدعم قطاعين في العراق - عاجل

2021/11/27 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة عباس، اليوم السبت، ان شركة صرفت مبالغ مالية ضمن منافع اجتماعية لتشييد مراكز صحية ودعم المستشفيات والمدارس.وقال عباس في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "الشركة اقدمت على صرف مبالغ مالية ضمن منافع اجتماعية لتشييد مراكز صحية ودعم المستشفيات والمدارس"، لافتاً الى أن "الاولوية بصرف المبالغ كانت لقطاعي الصحة والتربية لما لهما من اهمية وتماس مع حياة المواطنين وهذا من الأهداف التي تسعى لها إدارة الشركة".

واضاف أن "رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل وجه كتب عديدة إلى شركته بدعم جميع المتطلبات التي تحتاجها المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات سيما تلك القريبة على الحقول النفطية موضحا ان توجيهات رئيس شركة النفط الوطنية مستمرة لتقديم الخدمات إلى المواطنين في كل المحافظات خصوصا البصرة".

وتابع ان "شركته متعاونة مع حكومة البصرة بتقديم اي شيء وفق الصلاحيات القانونية والمالية للشركة لغرض دعم أبناء المحافظة".

وأوضح عباس ان "الشركة قامت بهدم واعادة بناء مستوصف الزوين في ناحية المصطفى بقضاء الدير وستكون عملية بنائه بثلاث طوابق ونسبة الإنجاز وصلت إلى مراحل متقدمة وسيساهم بتقديم الخدمة لآلاف المواطنين بالقضاء".

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