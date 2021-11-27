عودة وجبة جديدة من المهاجرين الكرد إلى أربيل

2021/11/27 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت وجبة جديدة من المهاجرين العراقيين الكرد العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، اليوم السبت، إلى أربيل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وجبة جديدة من المهاجرين العراقيين الكرد العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية وصلت إلى أربيل".

وأعلنت وزارة النقل، صباح اليوم، تنفيذ رحلتها الرابعة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وذكرت الوزارة، أن هذه الرحلة الإستثنائية نقل من خلالها نحو (420) مواطنا عراقيا بعد إستحصال الموافقات الرسمية.

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