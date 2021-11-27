كشف ترتيب ثلاثي الكرة الذهبية لعام 2021

2021/11/27 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الصحفي الإسباني الشهير في برنامج “التشيرينغيتو” التلفزيوني، جوسيب بيدرول، هوية الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021، وذلك قبيل يومين من الإعلان الرسمي.وأكد بيدرول، على حسابه […]

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